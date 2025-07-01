6 أرقام قياسية حققها الهلال بعد فوزه التاريخي علي مانشستر سيتي

كتب- محمد عبدالهادي:

في ليلة كروية لا تُنسى، فجّر الهلال السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تفوّق على مانشستر سيتي الإنجليزي، بطل أوروبا، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وفاز الهلال بنتيجة 4_3، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ المشاركات العربية والآسيوية في البطولة العالمية بعدما حقق سلسلة من الأرقام القياسية التي نعرضها في السطور التالية.

أقوى دفاع عربي وآسيوي في البطولة

رغم خوضه أربع مباريات صعبة، من بينها مواجهتان أمام عملاقي أوروبا ريال مدريد ومانشستر سيتي، حافظ الهلال على صلابته الدفاعية، حيث استقبل فقط 3 أهداف، ليصبح أقل فريق عربي وآسيوي استقبالًا للأهداف في البطولة.

بونو.. سد منيع وأرقام قياسية

النجم المغربي ياسين بونو كتب اسمه بأحرف من ذهب، بعدما أصبح أكثر حارس مرمى تصدى لفرص محققة في النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، مؤكدًا قيمته الكبيرة وخبرته في البطولات الكبرى.

هجوم ناري وأرقام تاريخية

الهلال بات أكثر فريق عربي وآسيوي تسجيلاً للأهداف في البطولة بنظامها الجديد، بعدما أحرز 7 أهداف في 4 مباريات، بينها رباعية تاريخية أمام مانشستر سيتي، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الهلال 4 أهداف في مباراة واحدة بمونديال الأندية.

تفوق نادر على الأندية الأوروبية

الزعيم السعودي أصبح النادي الوحيد في البطولة الذي سجل في فريقين أوروبيين مشاركين كبطلي أوروبا، وهما ريال مدريد ومانشستر سيتي، في إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية العربية والآسيوية.

سلسلة من الأولويات

أول نادٍ سعودي وعربي وآسيوي يحقق الفوز في الأدوار الإقصائية بنظام البطولة الجديد.

أول نادٍ سعودي وعربي وآسيوي يبلغ ربع نهائي مونديال الأندية في النسخة الموسعة.