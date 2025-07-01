القاهرة - مصراوي

احتفل لاعبو نادي الهلال السعودي بطريقة حماسية داخل غرفة الملابس، عقب تحقيق فوز تاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأظهرت الصور اللاعبين وهم يرقصون ويغنون في أجواء مليئة بالفرح والحماس، تعبيرا عن سعادتهم الكبيرة بالتأهل إلى الدور ربع النهائي وإقصاء أحد أبرز الفرق العالمية.

ويستعد الهلال بعد هذا الانتصار الكبير لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي، في لقاء حاسم لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي من البطولة.