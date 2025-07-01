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تعليق مفاجئ من والد هالاند بعد الهزيمة التاريخية من الهلال السعودي

10:49 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    الهلال ومان سيتي
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    لقطات من مباراة الهلال
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    جوارديولا في مباراة الهلال
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    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
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    مباراة الهلال والسيتي
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    الهلال السعودي
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    لقطات من مباراة الهلال السعودي
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    لقطة انفجار الكرة في مباراة الهلال والسيتي (11) (1)
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    إيرلنج هالاند 1
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القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعقب نهاية المباراة، علق والد النجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، قائلًا: "بطولة رائعة، وفوز مستحق للهلال السعودي. استرح الآن، واستعد للدوري الإنجليزي الممتاز."

ويُذكر أن الهلال أصبح أول نادي عربي يحقق الفوز على نادي أوروبي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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نادي الهلال السعودي مانشستر سيتي الهلال السعودي كأس العالم للأندية 2025
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