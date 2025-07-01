تعليق مفاجئ من والد هالاند بعد الهزيمة التاريخية من الهلال السعودي
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القاهرة - مصراوي
حقق نادي الهلال السعودي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وعقب نهاية المباراة، علق والد النجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، قائلًا: "بطولة رائعة، وفوز مستحق للهلال السعودي. استرح الآن، واستعد للدوري الإنجليزي الممتاز."
ويُذكر أن الهلال أصبح أول نادي عربي يحقق الفوز على نادي أوروبي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
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