تعليق مفاجئ من والد هالاند بعد الهزيمة التاريخية من الهلال السعودي

القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعقب نهاية المباراة، علق والد النجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، قائلًا: "بطولة رائعة، وفوز مستحق للهلال السعودي. استرح الآن، واستعد للدوري الإنجليزي الممتاز."

ويُذكر أن الهلال أصبح أول نادي عربي يحقق الفوز على نادي أوروبي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.