بكاء ياسين بونو بعد الفوز على مان سيتي في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ورصدت كاميرات الملعب، بعد تألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو، لحظة احتفاله فرحًا مع لاعبي الفريق، فارحا للصعود إلى دور ربع النهائي.

وبعد هذا الانتصار، من المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تؤهل الفائز إلى الدور نصف النهائي.