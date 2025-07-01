أول تعليق من جوارديولا بعد الهزيمة من الهلال في كأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام الهلال السعودي اليوم، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتلقى مان سيتي هزيمة كبيرة على يد الهلال السعودي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للسيتي: "لقد خلقنا الكثير من الفرص في مباراة اليوم، لن بونو تصدى للكثير من الكرات في المباراة، بجانب أننا سمحنا للهلال بصناعة الكثير من الفرص في الكرات المرتدة".

وأضاف: "الخروج من البطولة أمر مؤسف، الأن نعود إلى بلادنا، حان وقت الراحة والاستعداد للموسم المقبل بشكل جيد ورأيت اليوم الكثير من الأمور الجيدة التي لم أراها في وقت سابق، منها العلاقات بين اللاعبين والجهاز الفني".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "كان يجب علينا أن نكون حاسمين بشكل كبير في مباراة اليوم، تسجيل الكثير من الأهداف وشعرت بأننا كنا سعداء بشكل كبير في البطولة".

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