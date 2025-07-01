كتب - يوسف محمد:

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على أن الهلال السعودي هدفه التتويج بكأس العالم للأندية 2025 وليس التمثيل المشرف في البطولة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، صورة لجوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وأشار إلى الفرق التي نجح السيتي في الفوز عليها في النسخة الحالية بالمونديال، وكتب: "جاء عند الهلال ووقف، الغير طموحه التمثيل المشرف والهلال طموحه البطولة".

ونجح فريق الهلال في تحقيق فوزا كبيرا على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وضمن فريق الهلال الصعود إلى الدور ربع النهائي بمونديال الأندية، لملاقاة نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي البطولة.

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