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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الهلال على مانشستر سيتي؟

10:04 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    تفاعل الجماهير بعد فوز الهلال اليوم (1)
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    تفاعل الجماهير بعد فوز الهلال (1)
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    تفاعل الجماهير مع أداء بونو (1)
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كتب - يوسف محمد:

حقق فريق الهلال السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، حجز فريق الهلال مقعد في الدور ربع النهائي بمونديال الأندية، لملاقاة نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل في ربع نهائي البطولة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وتحقيق الهلال الفوز على حساب مانشستر سيتي والصعود إلى ربع نهائي مونديال الأندية.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الهلال السعودي على مان سيتي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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كأس العالم للأندية مونديال الأندية كأس العالم للأندية 2025 الهلال ومانشستر سيتي
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