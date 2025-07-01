كتب - يوسف محمد:

احتفل فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، بشكل جنوني مع لاعبي فريقه، بعد الفوز على مانشستر سيتي اليوم في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس الهلال، وهو يتفاعل بشكل قوي داخل غرفة خلع الملابس مع لاعبي فريقه بعد الفوز التاريخي على مان سيتي، وقام بخلع العقال ورميه خلال الاحتفال مع اللاعبين.

وحقق فريق الهلال فوزا تاريخيا اليوم، على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما بدور ال 16 بالمونديال.

والجدير بالذكر أن فوز الهلال اليوم، على مان سيتي يعد هو الفوز الأول لأي فريق عربي على حساب الأندية الأوروبية في البطولات الرسمية.

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