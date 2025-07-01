كتب - يوسف محمد:

هنأ وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الفيصل عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أبارك لممثل الوطن "الهلال"، تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "أداء متميز وانتصار يعكس قوة الكرة السعودية بفضل دعم قيادة وطننا الغالي حفظها الله".

واختتم الفصيل: "كل التوفيق بمواصلة التألق في الأدوار القادمة".

ونجح الهلال السعودي، في الصعود إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد تحقيق فوز تاريخي على حساب مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور ال 16 بالمونديال.

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