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احتفال مشجع للهلال السعودي يشعل السوشيال ميديا بعد الفوز التاريخي على مان سيتي (صور)

08:47 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لقطة احتفال مشجع الهلال
  • عرض 5 صورة
    لقطة احتفال مشجع الهلال
  • عرض 5 صورة
    لقطة احتفال مشجع الهلال
  • عرض 5 صورة
    لقطة احتفال مشجع الهلال
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القاهرة - مصراوي

تفاعل واسع شهده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع طريف لأحد مشجعي الهلال، التقطت له لحظة احتفال مميزة عقب فوز فريقه التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وقد رصدت كاميرات الملعب المشجع الهلالي وهو يؤدي حركة تمثيلية تظهر وكأنه يختنق، في إشارة إلى أن الهلال نجح في خنق مانشستر سيتي وأحكم سيطرته حتى انهي عليه في نهاية المباراة، وهو ما اعتبره كثيرون تعبيرًا عن قوة الفريق وروح المشجعين.

الاحتفال انتشر سريعا على مختلف منصات التواصل، وحظي بإعجاب واسع من الجماهير الذين شاهدوه فيه تلخيصا ساخرًا وذكيًا لما حدث في المباراة.

وبعد هذا الفوز الكبير، يستعد الهلال لمواجهة مرتقبة أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة، في لقاء حاسم لحجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

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