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بعد تألقه التاريخي ضد السيتي.. 18 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو

08:18 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    ياسين بونو مع عائلته (1)
  • عرض 18 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (2) (1)
  • عرض 18 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (3) (1)
  • عرض 18 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
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تألق ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي في مباراة تاريخية ضد مان سيتي في كأس العالم للأندية، حيث انتهت المباراة بفوز الهلال 4-3.وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو بوصفها داعمة له في مسيرته:

من هى زوجة ياسين بونو؟

تدعى زوجة ياسين بونو إيمان خلاد، تبلغ من العمر 33 عاما، فهى من مواليد عام 1992، بمدينة سطات المغربية.

وتعرف إيمان بحبها الكبير للموضة، هو ما يظهر من خلال منشوراتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، التي تحرص خلاله أن تشارك متابعيها أحدث الأزياء الخاصة بعالم الموضة.

وتحرص خلاد دائما، على التواجد رفقة زوجها، في أي مكان أو أي دولة ينتقل إليها، حيث تواجدت معه في إسبانيا، خلال فترة احترافه بالدوري الإسباني، كما إنها انتقلت معه بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية، عقب انتقاله إلى فريق الهلال السعودي.

وفي السياق ذاته، كانت إيمان أول الداعمين لبونو خلال مونديال قطر 2022، الذي قدم بونو خلاله أفضل مستوياته وقاد منتخب أسود الأطلس لتحقيق المركز الرابع بالمونديال، حيث قامت زوجة بونو بالانتقال إلى قطر لدعم زوجها طوال البطولة.

وفي عام 2020 رزق النجم المغربي بمولوده الأول من زوجته إيمان، واسماه بونو إسحاق.

ولاحقت الشائعات ياسين بونو وزوجته بشكل كبير، حيث انتشر منذ عدة أشهر العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى انفصال الثنائي، إلا أن هذا الأمر تم تكذيبه من قبل الثنائي من خلال استمرار متابعتهما لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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