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أول تعليق من شوبير على فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي

08:13 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (2) (1)
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    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
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    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (1)
  • عرض 15 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (7)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (3)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (5) (1)
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القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعقب هذا الانتصار، علّق الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، قائلاً:"الهلال عملها... ليست مفاجأة، بل فوز عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للهلال، وإن شاء الله يكمل المشوار لأنه قدها وقدود."

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي في المباراة القادمة من الدور ربع النهائي من البطولة، في مباراة قوية تحدد المتأهل إلى نصف النهائي.

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الهلال السعودي نتيجة مباراة الهلال ومانشستر سيتي مانشستر سيتي كأس العالم للأندية أحمد شوبير
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