أول تعليق من شوبير على فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي

القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعقب هذا الانتصار، علّق الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "X"، قائلاً:"الهلال عملها... ليست مفاجأة، بل فوز عن جدارة واستحقاق. ألف مبروك للهلال، وإن شاء الله يكمل المشوار لأنه قدها وقدود."

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي في المباراة القادمة من الدور ربع النهائي من البطولة، في مباراة قوية تحدد المتأهل إلى نصف النهائي.