كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 4
04:00

الهلال

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

5 صور ترصد تصديات ياسين بونو التاريخية أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

07:57 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    تصديات ياسين بونو أمام السيتي (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نجح نادي الهلال السعودي في تحقيق فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعلى الرغم من تسجيل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف، إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو قدّم أداءً استثنائيًا، حيث تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، وأنقذ مرماه فى أكثر من خمسة أهداف محققة بتدخلات مذهلة، أثارت إعجاب الجماهير وشيد به المحللين.

ومن المقرر أن يواجه الهلال في الدور ربع النهائي نظيره فلومينينسي البرازيلي في مباراة مرتقبة للصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي كأس العالم للأندية ياسين بونو الهلال الهلال والسيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان