القاهرة - مصراوي

نجح نادي الهلال السعودي في تحقيق فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعلى الرغم من تسجيل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف، إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو قدّم أداءً استثنائيًا، حيث تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطيرة، وأنقذ مرماه فى أكثر من خمسة أهداف محققة بتدخلات مذهلة، أثارت إعجاب الجماهير وشيد به المحللين.

ومن المقرر أن يواجه الهلال في الدور ربع النهائي نظيره فلومينينسي البرازيلي في مباراة مرتقبة للصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.