كتب - يوسف محمد:

حقق فريق الهلال السعودي فوزا تاريخيا على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز على مان سيتي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، تمكن الهلال السعودي من حجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من مونديال الأندية، لملاقاة نظيره فلومينينسي البرازيلي، في ربع نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة الهلال في دور ال 16 بكأس العالم للأندية

ويستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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