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7 صور لبكاء رئيس الهلال السعودي فرحا بعد الفوز التاريخي على مان سيتي

07:38 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (2)
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (3)
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (4)
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (5)
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (7)
  • عرض 7 صورة
    بكاء رئيس الهلال السعودي بعد الفوز على مان سيتي (1)
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القاهرة - مصراوي

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعقب صافرة النهاية، لم يتمالك فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، نفسه وانهار بالبكاء فرحًا بالانتصار الكبير والتأهل إلى الدور ربع النهائي، في واحدة من أبرز لحظات البطولة حتى الآن.

ويعد هذا الفوز إنجازًا غير مسبوق، حيث أصبح الهلال أول نادي عربي يحقق الانتصار على نادي أوروبي في تاريخ كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن يواجه الهلال في الدور ربع النهائي نظيره فلومينينسي البرازيلي في مباراة مرتقبة للصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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