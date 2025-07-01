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"زعيم نص الأرض".. كيف احتفل تركي آل الشيخ بفوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي؟

07:33 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    مباراة الهلال والسيتي
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كتب - يوسف محمد:

احتفى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بفوز الهلال السعودي على حساب نظيره مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا الهلال وصيف العالم، زعيم نص الأرض، تحدثوا كثيراً عن مشروع الدوري السعودي والفائده منه".

وأضاف: "لن أعلق بس في سنتين وصيف العالم وفي البطوله الحاليه تعادل مع مدريد، هزيمة بالأربعة على السيتي، حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب".

وكان الهلال السعودي، نجح في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وضمن الزعيم الصعود إلى الدور المقبل من مونديال الأندية، لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل، في إطار ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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تركي آل الشيخ كأس العالم للأندية 2025 فوز الهلال على مان سيتي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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