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7 صور لاحتفال ليوناردو بهدف الفوز التاريخي على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

07:19 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (2) (1)
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (6) (1)
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (7) (1)
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (1) (1)
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (3) (1)
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    احتفال ليوناردو بهدفه في مرمى مان سيتي (4) (1)
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القاهرة - مصراوي

حقق فريق الهلال السعودي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، انتهت بنتيجة 4-3 لصالح الفريق السعودي.

ونجح الهلال في إقصاء بطلا من أبطال أوروبا من البطولة، بعد أن امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية، وشهدت لحظات درامية حافلة بالإثارة.

وسجل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو هدفين في المباراة، حيث افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة 46، قبل أن يختتم اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة 112، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعقب تسجيل هدف الفوز، احتفل ليوناردو بطريقة غير معتادة، أثارت دهشة الجماهير، وتم تداول صور احتفاله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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