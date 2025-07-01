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أول تعليق من تركي آل الشيخ على الفوز التاريخي للهلال على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

07:02 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على فوز الهلال السعودي على حساب مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "مبرووووك ألف مبروووك الحمدلله هذا الزعيم".

ونجح الهلال السعودي، في تحقيق فوزا تاريخيا على حساب نظيره مان سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وبهذا الفوز ضمن فريق الهلال السعودي الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي البطولة.

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

ويلاقي الهلال السعودي نظيره فلومينينسي يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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تركي آل الشيخ الهلال السعودي كأس العالم للأندية مونديال الأندية 2025 فوز الهلال السعودي على مان سيتي
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