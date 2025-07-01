القاهرة - مصراوي

شهدت مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025، موقفا غريبا تمثل في انقطاع صوت المعلق المصري مدحت شلبي أثناء تعليقه على المباراة.

وكان شلبي يعلق على المباراة عبر قناة "MBC مصر 2" السعودية، وأثناء هجمة خطيرة للهلال انتهت بتسجيل مالكوم هدفا لصالح الفريق السعودي، ساد صمت مفاجئ في الصوت التعليقي استمر لنحو 4 دقائق.

وعاد صوت مدحت شلبي مع تسجيل إيرلينج هالاند هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي، ما أثار تساؤلات المتابعين حول سبب الانقطاع المفاجئ.

وأوضح مدحت شلبي خلال تعليقه على المباراة عن السبب وراء هذا الصمت هو عطل فني في ميكروفون التعليق، حيث قال: "حدث خلل مفاجئ في الميكروفون، وتدخل الفنيون لإصلاحه، وقد تم حل المشكلة بنجاح."

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