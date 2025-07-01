كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

3 4
04:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

سبب انقطاع صوت مدحت شلبي أثناء تعليقه على مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

06:05 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الإعلامي مدحت شلبي
  • عرض 10 صورة
    مدحت شلبي
  • عرض 10 صورة
    جماهير الهلال السعودي
  • عرض 10 صورة
    مباراة الهلال والسيتي
  • عرض 10 صورة
    مباراة الهلال والسيتي 1
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الهلال السعودي
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الهلال ومان سيتي
  • عرض 10 صورة
    جوارديولا في مباراة الهلال
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الهلال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

شهدت مباراة الهلال السعودي ومانشستر سيتي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025، موقفا غريبا تمثل في انقطاع صوت المعلق المصري مدحت شلبي أثناء تعليقه على المباراة.

وكان شلبي يعلق على المباراة عبر قناة "MBC مصر 2" السعودية، وأثناء هجمة خطيرة للهلال انتهت بتسجيل مالكوم هدفا لصالح الفريق السعودي، ساد صمت مفاجئ في الصوت التعليقي استمر لنحو 4 دقائق.

وعاد صوت مدحت شلبي مع تسجيل إيرلينج هالاند هدف التعادل لصالح مانشستر سيتي، ما أثار تساؤلات المتابعين حول سبب الانقطاع المفاجئ.

وأوضح مدحت شلبي خلال تعليقه على المباراة عن السبب وراء هذا الصمت هو عطل فني في ميكروفون التعليق، حيث قال: "حدث خلل مفاجئ في الميكروفون، وتدخل الفنيون لإصلاحه، وقد تم حل المشكلة بنجاح."

أقرأ أيضًا:

"ما بين 3 و5 ساعات".. أطول المباريات في النسخة الحالية ببطولة كأس العالم للأندية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدحت شلبي كأس العالم للأندية مونديال الأندية مباراة الهلال ومان سيتي كأس العالم للأندية 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان