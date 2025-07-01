كتب - يوسف محمد:

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، العديد من اللقطات الغريبة، منها ظاهرة توقف العديد من المباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت سوء الأحوال الجوية، التي ضربت بطولة كأس العالم للأندية 2025 منذ بدايتها، إلى عرقلة بعض المباريات في البطولة، التي وصلت إلى 6 مباريات، كان آخرها مباراة تشيلسي وبنفيكا في دور ال 16 بالمونديال.

وكانت بداية المباريات التي تسببت العواصف الجوية في عرقلتها، هى مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج والتي توقفت بسبب العواصف، بجانب تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، بالإضافة إلى إيقاف مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي لمدة 46 دقيقة في الجولة الثانية البطولة.

وتكررت هذه الأزمة للمرة الرابعة في مباراة الجولة الثانية لفريق بين أوكلاند سيتي وبنفيكا البرتغالي، انتهت لصالح الأخير بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، ثم مباراة أوكلاند وبوكا جونيورز أيضًا، بالإضافة إلى مباراة دور ال 16 بين فريقي تشيلسي وبنفيكا.

وإيقاف عدد من المباريات وتأخير انطلاقها، تسبب في استمرار أكثر من مباراة لأوقات كبيرة، فنجد أن هناك مباريات استمرت لمدة 5 ساعات ومباريات استمرت مدة التوقف فيها لأكثر من ساعة ونصف.

وتعد مباراة تشيلسي وبنفيكا البرتغالي، هى المباراة الأطول في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، ليس فقط بسبب توقفها لسوء الأحوال الجوية ولكن نظرا للعب الفريقان شوطين إضافيين.

وكعادة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، قرر حكم مباراة تشيلسي وبنفيكا توقف المباراة عند الدقيقة 85 وعودة اللاعبين إلى غرف الملابس، بسبب سوء الأحوال الجوية لمدة استمرت 116 دقيقة، عقب العودة للمباراة نجح فريق بنفيكا في تسجيل هدف التعادل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية ويتجه الفريقين إلى أشواط إضافية.

واستمرت مباراة تشيلسي وبنفيكا في بطولة كأس للأندية 2025، لمدة أكثر 5 سنوات لتصبح هى المباراة الأطول في المونديال حتى الآن.

وثاني أطول مباراة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، كانت مباراة الجولة الثانية بين فريقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي، في المباراة التي توقفت لمدة وصلت إلى 120 دقيقة، بعدما قرر الحكم آنذاك تأجيل انطلاق الشوط الثاني من المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية ووجود عواصف رعدية.

ومباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي، بعد التوقف لمدة وصلت إلى ساعتين، استمرت لمدة تخطت 4 ساعات، في مباراة انتهت لصالح الفريق البرتغالي آنذاك بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

وثالث أطول مباراة شهدتها النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، هى مباراة باتشوكا وسالزبورج في الجولة الأولى من البطولة، في مباراة توقفت لمدة وصلت إلى 97 دقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية أيضًا.

ولعبت مباراة سالزبورج وباتشوكا، لمدة وصلت إلى ما يرقب من 3 ساعات، لتسجل رقما كثالث أطول مباراة في النسخة الحالية من البطولة.

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