متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية.

ويدخل فريق الهلال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، روبن نيفيز، رينان لودي

خط الوسط: جواو كانسيلو، محمد كنو، ناصر الدوسري، سافيتش، متعب الحربي

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، مالكوم

أبرز أحداث مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 6: رأسية من روبن دياز لاعب مان سيتي، لكنها تصل سهلة إلى ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي.

الدقيقة 9: برناردو سيلفا يحرز الهدف الأول لمان سيتي في مرمى الهلال.

الدقيقة 23: عرضية من دوكو لاعب مان شستي ولكنها تمر من أمام هالاند مهاجم مان سيتي.

الدقيقة 24: تسديدة من سافينيو لاعب مانشستر سيتي ولكن ياسين بونو يتصدى للكرة.

الدقيقة 29: تسديدة من جوندوجان، يتصدى لها ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

الدقيقة 38: تسديدة من دوكو لاعب مان سيتي ولكنها تصل سهلة إلى ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

الدقيقة 43: عرضية من ليوناردو مهاجم الهلال السعودي، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: ليوناردو يحرز هدف التعادل للهلال في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 51: مالكوم يحرز الهدف الثاني للهلال في مرمى مانشستر سيتي.