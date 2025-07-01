القاهرة - مصراوي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبينج وورلد" في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وجاء التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: نونيس – دياز – جفارديول – نوري

خط الوسط: برناردو – ريندرز – جوندوجان

خط الهجوم: سافيو – دوكو – هالاند