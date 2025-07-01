كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

2 2
04:00

الهلال

كأس العالم للأندية

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

تشكيل فريق مانشستر سيتي لمواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

03:24 ص الثلاثاء 01 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سافينيو لاعب مان سيتي
  • عرض 5 صورة
    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
  • عرض 5 صورة
    رودري لاعب مان سيتي
  • عرض 5 صورة
    احتفال لاعبي مان سيتي بالهدف الثاني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبينج وورلد" في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وجاء التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: نونيس – دياز – جفارديول – نوري

خط الوسط: برناردو – ريندرز – جوندوجان

خط الهجوم: سافيو – دوكو – هالاند

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مان سيتي مانشستر سيتي الإنجليزي كأس العالم للأندية 2025 تشكيل مانشستر سيتي مان سيتي والهلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان