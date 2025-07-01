تشكيل الهلال السعودي لمواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي، سيموني إنزاجي، عن التشكيلة الأساسية لفريقه استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامبينج وورلد" في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي – الحربي – لودي – كانسيلو

خط الوسط: ناصر الدوسري – نيفيز – سافيتش

خط الهجوم: كنو – ليوناردو – مالكوم