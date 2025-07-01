كأس العالم للأندية 2025

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موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

02:38 ص الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    لاعبي الهلال السعودي
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    نيفيس لاعب الهلال السعودي أمام ريال مدريد
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    لاعبي الهلال السعودي (1)
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    لاعبي الهلال السعودي 1
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    لاعبي مان سيتي
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    سافينيو لاعب مان سيتي
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    جيرمي دوكو لاعب مان سيتي بعد تسجيل هدف مان سيتي الأول
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    رودري لاعب مان سيتي
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    لقطات من مباراة مان سيتي والعين الإماراتي (1) (1)
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القاهرة - مصراوي

يواجه فريق الهلال السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب "كامبينج وورلد" بمدينة أورلاندو الأمريكية.

تأهل مانشستر سيتي إلى هذا الدور متصدرًا المجموعة السابعة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث، بينما تأهل الهلال وصيفًا للمجموعة الثامنة بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي.

وسيواجه الفريق الفائز في هذه المباراة نادي فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وتذاع المباراة عبر قنوات "إم بي سي مصر السعودية"، الناقل الحصري لمباريات الهلال في البطولة، وتُبث على قناتي "إم بي سي مصر أكشن" و"إم بي سي مصر 2".

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كأس العالم للأندية مونديال الأندية موعد مباراة الهلال ومان سيتي كأس العالم للأندية 2025
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