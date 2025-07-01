5 صور من ظهور مؤمن زكريا في اجتماع مجلس إدارة الأهلي

كتب - يوسف محمد:

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمس اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضي وأعضاء لجنة التخطيط بالنادي، بتواجد وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي في الفترة المقبلة

وشهد الاجتماع حضور مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي وسط حالة سعادة من الجميع بتواجد زكريا داخل مقر المارد الأحمر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد أمس، على تشكيل الأجهزة الفنية الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي في الموسم المقبل 2025-2026.

ويذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، كان قد أعلن في أغسطس من عام 2023 تعيين مؤمن زكريا مساعدًا لوليد سليمان رئيس قطاع الناشئين.

أقرأ أيضًا:

"لخلافة ماديسن".. الأهلي يعلن المدرب الجديد لفريق كرة اليد

"بعد إصابته في المونديال".. الأهلي يعلن خضوع طاهر محمد لفحوصات طيبة



