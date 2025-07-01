"لخلافة ماديسن".. الأهلي يعلن المدرب الجديد لفريق كرة اليد

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، تعيين الإسباني ديفيد ديفيز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، خلفا للدنماركي ستيفان ماديسن.

ويعود ديفيد ديفيز إلى تدريب فريق النادي الأهلي لكرة اليد، بعدما رحيل عن القيادة الفنية للفريق، بنهاية الموسم قبل الماضي 2023-2024، قبل أن يرحل عن الفريق لتدريب دينامو بوخارست الروماني.

وكان ديفيز نجح في قيادة النادي الأهلي قبل الرحيل، إلى تحقيق أربعة ألقاب وهى: "الدوري المصري، كأس السوبر المصري، دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي".

ويخلف ديفيز في تدريب النادي الأهلي المدرب الدنماركي ماديسن، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي، لتولي تدريب باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

ونجح ماديسن خلال الموسم الماضي في قيادة الأهلي، لتحقيق كافة البطولات المحلية الموسم الحالي، بعدما توج: "بالدوري المصري، كأس مصر والسوبر المصري"

وعلى المستوى القاري، توج المارد الأحمر أيضًا بالثلاثية الأفريقية، بعدما حقق: بطولة الأندية الأفريقية أبطال الدوري، كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

أقرأ أيضًا:

"مزيفة".. وسام أبو علي يوجه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي

"أبعدته عن مباراة بورتو".. الأهلي يعلن آخر تطورات إصابة ياسر إبراهيم



