"بعد إصابته في المونديال".. الأهلي يعلن خضوع طاهر محمد لفحوصات طيبة

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، خضوع لاعبه طاهر محمد طاهر لفحوصات طبية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح النادي الأهلي عبر بيان رسمي مساء أمس الإثنين، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية فور العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، لوضع برنامج تأهيلي وعلاجي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي بمونديال الأندية.

وكان طاهر تعرض للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مما أبعده عن مباراتي بالميراس وإنتر ميامي الأمريكي.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية من دور المجموعات دون أن يحقق أي فوز، بعدما تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

يذكر أن الأهلي كان قد افتتح مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل السلبي دون أهداف، ثم تلقى الهزيمة في الجولة الثانية أمام بالميراس بهدفين دون مقابل، قبل أن يختتم مبارياته في الجولة الثالثة بالبطولة بالتعادل الإيجابي مع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق.

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