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"بعد حسم مستقبله".. الكشف عن موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

11:22 م الإثنين 09 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن الموعد الذي يعتزم النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو اعتزال كرة القدم خلاله.

وذكر برنامج الشيرينجيتو الإسباني الشهير اليوم الإثنين أن رونالدو صاحب الـ 40 عاماً يعتزم اعتزال الكرة عقب مشاركته مع بلاده بكأس العالم 2026.

اللاعب الذي قاد بلاده للتتويج بدوري أمم أوروبا للمرة الثانية كان قد حسم مستقبله قبل مباراة بلاده في نهائي البطولة أمام إسبانيا والتي انتهت بفوزهم بركلات الترجيح بقوله:"لن يتغير شيء تقريبًا.. سأبقى في النصر".

رونالدو ردّ على ماتم تداوله بخصوص مشاركته بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مع أحد الفرق التي تأهلت بقوله:"لن أشارك بالبطولة نعم كانت هناك اتصالات ولكن يجب التفكير في المدى القريب والمتوسط ​​والبعيد".

لاعب النصر السعودي كان قد سجل الهدف الثاني لمنتخب البرتغال في مرمى إسبانيا ليتعادل لبلاده قبل أن يغادر الملعب بالدقائق الأخيرة بسبب الإصابة.

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كريستيانو رونالدو النصر السعودي اعتزال كريستيانو رونالدو
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