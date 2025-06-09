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ملخص بالفيديو للمسات زيزو في ظهوره الأول مع الأهلي

10:44 م الإثنين 09 يونيو 2025

مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

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كتب - محمد الميموني:

شهدت مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، مشاركة أحمد مصطفى "زيزو"، الوافد الجديد للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال ودية باتشوكا التي خاضها الأهلي وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، وخسرها الأحمر بركلات الترجيح 5-3، شارك زيزو في الشوط الثاني كبديل.

وتمكن زيزو من تسجيل ركلة الترجيح الأولى خلال فقرة ركلات الترجيح.

وإليكم ملخصًا بلمسات زيزو بالفيديو التالي:

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مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الودية لمسات زيزو في ظهوره الأول مع الأهلي أحمد مصطفى زيزو ملخص لمسات زيزو بمباراة باتشوكا
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