مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

1 1
00:01

باتشوكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كرواتيا

5 1
21:45

التشيك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

4 3
21:45

ويلز

جميع المباريات

إعلان

"بينهم ثنائي حالي".. قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية

10:26 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد أبو تريكة (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات,
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 13 صورة
    علي معلول
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم مع الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم مع الأهلي
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 13 صورة
    أحمد-عبد-القادر
  • عرض 13 صورة
    أحمد عبد القادر في مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تنتظر كل جماهير النادي الأهلي، متابعة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وتعد هذه المشاركة رقم 10 للمارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في 9 نسخ سابقة بالبطولة ولكن بنظامها القديم.

ودائما ما شهدت بطولة كأس العالم للأندية، تألق العديد من نجوم المارد الأحمر في هذا المحفل العالمي، على رأسهم محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق، الذي يعد الهداف التاريخي للفريق في البطولة بأربع أهداف.

قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في كأس العالم للأندية

1- محمد أبو تريكة، 4 أهداف.

2 حسن الشحات، 3 أهداف مع الأهلي، هدف مع العين الإماراتي.

3- علي معلول، 3 أهداف.

4- فلافيو، 3 أهداف.

5- أحمد عبد القادر، 3 أهداف.

6- ياسر إبراهيم، 3 أهداف.

أقرأ أيضًا:

"بعد انضمامه للفريق".. زيزو يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصرف

"اللي عمله إعجاز".. تعليق مفاجئ من رئيس قناة الأهلي السابق على مشاركة زيزو أمام باتشوكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي كأس العالم للأندية آخر أخبار النادي الأهلي محمد أبو تريكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة