كتب - يوسف محمد:

تنتظر كل جماهير النادي الأهلي، متابعة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وتعد هذه المشاركة رقم 10 للمارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في 9 نسخ سابقة بالبطولة ولكن بنظامها القديم.

ودائما ما شهدت بطولة كأس العالم للأندية، تألق العديد من نجوم المارد الأحمر في هذا المحفل العالمي، على رأسهم محمد أبو تريكة نجم الفريق السابق، الذي يعد الهداف التاريخي للفريق في البطولة بأربع أهداف.

قائمة الهدافين التاريخيين للأهلي في كأس العالم للأندية

1- محمد أبو تريكة، 4 أهداف.

2 حسن الشحات، 3 أهداف مع الأهلي، هدف مع العين الإماراتي.

3- علي معلول، 3 أهداف.

4- فلافيو، 3 أهداف.

5- أحمد عبد القادر، 3 أهداف.

6- ياسر إبراهيم، 3 أهداف.

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