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إيطاليا تفوز بثنائية على مولدوفا بتصفيات كأس العالم 2026

09:59 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    إيطاليا ومولدوفا
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    المنتخب الإيطالي
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    إيطاليا ومولدوفا
  • عرض 5 صورة
    المنتخب الإيطالي
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فاز منتخب إيطاليا بهدفين نظيفين على ضيفه مولدوفا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف بعد مرور 40 دقيقة سجله اللاعب جياكومو راسبادوري ثم أضاف زميله أندريا كامبياسو الهدف الثاني بالدقيقة 50.

وكان المنتخب الإيطالي قد خسر مباراته في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على يد مستضيفه النرويجي خلال اللقاء الذي أُقيم مساء يوم الجمعة الماضي.

وحصد المنتخب الإيطالي النقاط الثلاثة الأولى في مجموعته ليحتل المركز الثالث في حين يحتذيل منتخب مولدوفا الترتيب بدون أي نقاط.

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إيطاليا ضد مولدوفا منتخب إيطاليا منتخب مولدوفا تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026
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