كتب - يوسف محمد:

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في وقت سابق من اليوم الإثنين تعاقده مع النجم الجزائري آيت نوري قادمًا من فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ولفتت طريقة تقديم ريان آيت نوري لجماهير مان سيتي النظر بشكل كبير، حيث تم تقديمه بطريقة تتشابه بشكل كبير مع طريقة إعلان النادي الأهلي للاعبيه في الفترة الأخيرة.

وقام مان سيتي، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، يحمل مشاهد لـ "سرينة الإنذار"، التي تحمل اللون الأزرق وهو اللون الرسمي للمان سيتي.

واشتهر هذا الفيديو بشكل كبير في مصر، حيث أنه بات أمر أساسي يقوم به النادي الأهلي، قبل الإعلان عن صفقاته بشكل رسمي، إذ ينشر فيديو "السرينة" على المواقع الرسمية الخاصة به، ثم يعلن بعد ذلك عن الصفقة.

وانضم آيت نوري إلى نادي مان سيتي بعقد لمدة 5 سنوات، حتى عام 2030 قادمًا من فريق مان سيتي، مقابل 36 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 24 عاما، شارك خلال الموسم الحالي في 41 مباراة رفقة مان سيتي، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

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