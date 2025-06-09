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"استعداد لمواجهة إنتر ميامي".. موعد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم

09:29 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية بداية من يوم 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الجماعي اليوم الإثنين، على ملعب "جامعة نوفا"، بمدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية، أوقعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كل من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية في البطولة أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري على ملعب "هارد روك"، في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.

الأهلي كان قد تعرض للهزيمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح خلال المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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