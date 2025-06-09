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مانشستر سيتي يعلن ضم نجم عربي جديد بعد مرموش

09:18 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي يتعاقد مع النجم الجزائري آيت نوري
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي يتعاقد مع النجم الجزائري آيت نوري
  • عرض 4 صورة
    مانشستر سيتي يتعاقد مع النجم الجزائري آيت نوري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر سيتي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري ريان آيت نوري قادمًا من صفوف وولفرهامبتون.

وتأتي الصفقة قبل يوم من إغلاق قيد اللاعبين الجدد في قوائم الفرق المشاركة بالنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وأوضح نادي مانشستر سيتي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن تعاقده مع الجزائري الدولي ريان آيت نور سيكون حتى صيف 2025.

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب الجزائري ريان آيت نوري، قبل يوم وحيد من إغلاق قيد اللاعبين الجدد في قوائم الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

الظهير الأيسر الذي يمتلك الجنسية الفرنسية أيضًَا شارك الموسم الماضي بـ 41 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

ويعد صاحب الـ 24 عاماً نجم عربي جديد ينضم لمانشستر سيتي بعد النجم المصري عمر مرموش الذي التحق بالفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت فريق مانشستر سيتي بالمجموعة السابعة رفقة أندية يوفنتوس، الوداد المغربي والعين الإماراتي.

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