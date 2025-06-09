كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، سبب غياب الظهير الأيسر المغربي للفريق يحيى عطية الله عن مباراة باتشوكا المكسيكي الودية.

وكان الأهلي قد خسر وديًا أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

ولم يشارك عطية الله في المباراة على الرغم من قيام المدير الفني خوسيه ريفيرو بتجربة العديد من اللاعبين في اللقاء، حيث بدأ اللقاء بتشكيل ثم قام باستبداله في الشوط الثاني من اللقاء بشكل كامل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين: "غياب يحيى عطية الله عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا، لم يكن بداعِ الإصابة واللاعب سليم بنسبة 100% ولا يعاني من أي إصابة".

وأتم المصدر تصريحاته بقوله: "اللاعب كان على مقاعد البدلاء في المباراة، لكن عدم مشاركته في المباراة كانت وجهة نظر فنية للمدير الفني".

وتعد مباراة الأهلي أمام باتشوكا هى التجربة الأولى للمدير الفني الإسباني الجديد للفريق، خوسيه ريفيرو والذي تولى القيادة الفنية للفريق منذ فترة قصيرة.

ويذكر أن الأهلي سيخوض مباراة الافتتاح في بطولة كأس العالم للأندية أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثالثة فجرا، على ملعب "هارد روك".

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