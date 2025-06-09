محمد الشناوي يعلق على مواجهة ميسي في كأس العالم للأندية

كتب - محمد الميموني:

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، إنهم يركزون بصورة كبيرة للظهور بشكل مميز خلال النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل إذ يقع في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتابع محمد الشناوي٬ عبر مقطع فيديو بثته حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين:"اللاعبون يركزون لأننا سنواجه في مباراة الافتتاح فريق إنتر ميامي الذي يضم لاعبين كبار مثل ميسي وإن شاء الله نوصل لأبعد الحدود مع بعض لأن إحنا فريق جماعي".

وأضاف الشناوي:"اللاعبين يركزون بصورة كبيرة ونتحدث معهم ولكن ليس بصورة كبيرة؛ لأن الجميع يعلم المسؤولية الواقعة عليه وفي أي بطولة نشارك بها نريد الوصول لأبعد نقطة بها وخاصة بكأس العالم للأندية ونعرف قيمة الأندية التي ستشارك بالنسخة الجارية ونعلم قيمة البطولة ونريد إسعاد جماهيرنا".

وأتم حارس مرمى الأهلي تصريحاته بتوجيه رسالة لجماهير الأهلي:"الجمهور على الحلوة والمرة معانا مستنينكم تشجعونا في أمريكا وأنتم دايمًا دعم لينا".