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مواعيد المباراة الأولى للفرق العربية في كأس العالم للأندية 2025

07:40 م الإثنين 09 يونيو 2025

كأس العالم للأندية 2025

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كتب - محمد الميموني:

تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 5 أندية عربية ما يجذب أنظار الملايين بالوطن العربي لمنافسات المسابقة.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ونستعرض خلال السطور التالية مواعيد المباراة الأولى للأندية العربية في كأس العالم للأندية كالتالي:

1 - الأهلي ضد إنتر ميامي ـ الأحد 15 يونيو الساعة ٣ فجرًا.

2 - الترجي التونسي ضد فلامنجو ـ الثلاثاء 17 يونيو الساعة ٤ فجرًا.

3 - الهلال السعودي ضد ريال مدريد ـ الأربعاء 18 يونيو الساعة ١٠ مساء.

4 - العين الإماراتي ضد يوفنتوس ـ الخميس 19 يونيو الساعة ٤ فجرًا.

5 ـ الوداد المغربي ضد مانشستر سيتي ـ الأربعاء 18 يونيو الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الأهلي قد خسر من نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة الودية التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 3 بعدما انتهت المباراة في وقتها الأصلي بهدف لكل فريق ضمن التحضيرات للنسخة المقبلة من البطولة.

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