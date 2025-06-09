كتب - يوسف محمد:

دخلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، معسكرًا مغلق خاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى بطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي اليوم الدخول في معسكر مغلق جاء نصه كالتالي: "دخلت بعثة الأهلي قبل قليل معسكر "فيفا" المغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق 14 يونيو الجاري بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي".

وأضاف: "الجهاز الإداري أنهى كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال، وموعد محاضرات (فيفا) مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة، بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي "فيفا" واللجنة المنظمة للبطولة".

وتابع: "حضر من النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وجمال جبر مدير الإعلام، وسمير عدلي وماهر عبد العزيز مديرا الجهاز الإداري، ومحمد أسامة ووائل محمد الإداريان، وأشرف أيمن المنسق الإعلامي، وحنان الزيني مدير اللوائح، واللواء علاء صلاح المنسق الأمني، وهاني حسام المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية".

واختتم: "كما حضرت نيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أنهى معسكره المفتوح بمدينة ميامي الأمريكي، أمس الأحد بخوض مباراة ودية أمام فريق باتشوكا المكسيكي.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تلقى الهزيمة أمام فريق باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين صباح اليوم الإثنين والذي انتهى في وقته الأصلي بهدف لكل فريق.

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