لاعب بورتو: توقيت مباراتنا أمام الأهلي في كأس العالم للأندية مثاليًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فابيو فييرا لاعب فريق بورتو البرتغالي إن موعد مباراتهم أمام نظيرهم الأهلي في كأس العالم للأندية مثاليًا.

ويلتقي بورتو نظيره الأهلي عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأضاف فييرا، الذي سبق وارتدى قميص أرسنال الإنجليزي، في تصريحات لمنصة DAZN:"مواجهة الأهلي ستكون ليلة عيد ساو جواو وهو أمر مثالي سيجعل الكثيرين يشاهدون المباراة".

وشدد لاعب بورتو على أنهم يخوضون البطولة للفوز بالمباريات لإنهاء موسمهم بصورة جيدة:"سنواجه فرقًا بالمجموعة من ثلاث قارات وهو أمر لم نعتد عليه ولكن ستكون المباريات ممتعة وتنافسية جدًا وفرصة لي وزملائي لإظهار مكانة النادي وبلادنا ونريد الوصول إلى أبعد مدى".

وأتم لاعب الوسط الهجومي صاحب الـ25 عامًا تصريحاته بقوله:"مستعدون لتقديم أداءً رائعًا في البطولة ومدربنا شاب ولكنه يمتلك الخبرة وكل المقومات لقيادة الفريق".

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