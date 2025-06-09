"الأهلي غيّر موعد افتتاح كأس العالم للأندية".. خالد مرتجي يفجر مفاجأة

كتب- مصراوي:

أعرب خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن فخره الكبير بالمكانة التي وصل إليها النادي الأهلي عالميًا، مشيرًا إلى أن حضور الفريق الأحمر في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أعاد تشكيل ملامح البطولة من الأساس.

وقال مرتجي في تصريحات رسمية، إن غدا الثلاثاء سيشهد حدثًا غير مسبوق، يتمثل في إقامة مؤتمر صحفي كبير بحضور المدير الفني للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريبيرو، ومدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة على المستوى العالمي.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي وما يصاحبه من ترتيبات هو جزء من رؤية الفيفا لصناعة حدث افتتاحي يليق بطرفي المواجهة الافتتاحية: فريق إنتر ميامي بصفته الممثل الرسمي للبلد المضيف، والنادي الأهلي الذي يعد قيمة كبيرة على الصعيد القاري والعالمي.

وتابع: "سبق وقلت إن البطولة تغير توقيتها بسبب مشاركة الأهلي، حيث كانت البداية الأصلية يوم 15 الساعة الثالثة ظهرًا، لكن وجود الأهلي جعل الفيفا يقرر تقديم الموعد ليكون يوم 14 الساعة 8 مساءً، وهذا لم يحدث من فراغ بل بسبب قيمة الأهلي وامتداده الجماهيري الكبير".

وعن الأداء الفني، أبدى خالد مرتجي سعادته الكبيرة بما قدمه الفريق في مباراته الودية الأخيرة أمام باتشيو، مشيرًا إلى أن الفريق قدّم شوطًا أولًا قويًا رغم حرارة الطقس والشمس القوية، بينما ظهرت الفوارق الفنية في الشوط الثاني بفضل التدعيمات الجديدة وقوة دكة البدلاء.

وأضاف: "لدينا فريقان حاليًا بسبب صفقات التدعيم الأخيرة، والمدير الفني يجتهد بشكل واضح ويعمل وفق منظومة منظمة وطموحة، كل العوامل متوفرة حاليًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إنتر ميامي وترك بصمة عالمية تليق باسم الأهلي".

ولم يخفِ مرتجي شعوره بالفخر لرؤية صور لاعبي الأهلي وهي تزين شوارع أمريكا، مؤكدًا أن هذا المشهد اعتاد عليه الأهلي منذ مشاركاته في اليابان، وأنه يمثل مصدر فخر لكل مصري.

واختتم قائلًا: "ما يفعله الأهلي حاليًا يجب أن يفتخر به الشعب المصري، فالنادي الأهلي مؤسسة رياضية عظيمة ترفع اسم مصر في كل مكان ومحفل دولي تشارك فيه".