

كتب- محمد عبدالهادي:

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكى، في المباراة التي جمعت بينهما وديًا، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز باتشوكا علي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3_5، بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقدم فريق باتشوكا المكسيكى بالهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 11 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب جون كينيدي.

قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق اللاعب محمود تريزيجيه في الشوط الثاني بالدقيقة 50 لتصبح النتيجة 1_1، ويتجه الفريقان لركلات الترجيح.

وتعد مباراة الأهلي مع باتشوكا عي البروفة الأخيرة قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق 15 من شهر يونيو الجاري.

حيث يخوض الأهلي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام فريق انتر ميامي صاحب الأرض، حيث يتواجد الفريقين بالمجموعة الأولى رفقة كل من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.