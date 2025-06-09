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منتخب البرتغال يهزم إسبانيا ويتوج بدوري الأمم الأوروبية

12:48 ص الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    رافائيل لياو وكريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    منتخب البرتغال - رونالدو وبيبي
  • عرض 10 صورة
    منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    رونالدو نجم منتخب البرتغال
  • عرض 10 صورة
    رونالدو نجم منتخب البرتغال
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب إسبانيا، بعد الفوز في اللقاء الذي جمع بينهما علي على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وفاز المنتخب البرتغالي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وكان منتخب إسبانيا قد سجل الهدف الأول عن طريق اللاعب مارتن زوبيميندي في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل للبرتغال نونو مينديز في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم المنتخب الإسباني مرة أخرى عن طريق اللاعب مايكل أويارزابال في الدقيقة 45، ثم تعادل للبرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من الشوط الثاني.

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منتخب البرتغال البرتغال إسبانيا دوري الأمم الأوروبية نتيجة مباراة إسبانيا والبرتغال
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