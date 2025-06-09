قرار مفاجئ.. ليفاندوفسكي يعلق مشاركته دوليًا بسبب مدربه

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، تعليق مشاركاته مع المنتخب البولندي، بسبب خلافه مع المدير الفني لبولندا.

وأعلن اللاعب في بيان رسمي أنه لن يُمثل بلاده مجددًا طالما بقي ميشال بروبييش مديرًا فنيًا لمنتخب بولندا.

وكتب روبرت ليفاندوفسكي بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نظرًا للظروف الراهنة وفقدان الثقة في مدرب المنتخب البولندي، قررت التوقف عن اللعب مع المنتخب، طالما استمر هو كمدرب".

وأضاف ليفاندوفسكي: "آمل أن أتمكن من اللعب مجددًا أمام أفضل جماهير العالم".

ويُعد ليفاندوفسكي الهداف التاريخي لمنتخب بولندا برصيد 85 هدفًا في 158 مباراة دولية، وشارك في العديد من البطولات الكبرى، من بينها كأس العالم وأربع نسخ من كأس الأمم الأوروبية.