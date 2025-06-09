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بالصور.. لحظة إصابة رونالدو وخروجه اضطراريًا أمام إسبانيا

12:14 ص الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 5 صورة
    كريستيانو رونالدو
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة البرتغال واسبانيا المقامة على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية في نهائي دوري الأمم الأوروبية، إصابة كريستيانو رونالدو وخروجه اضطراريًا من اللقاء.

وكانت المباراة قد انتهت في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليلجأ المنتخبان للأشواط الإضافية لتحديد البطل المتوج بدوري الأمم الأوروبية.

وسقط رونالدو على أرضية ملعب المباراة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليتدخل الجهاز الطبي قبل أن يقرر المدرب روبرتو مارتينيز تبديله.

وجاء الهدف الأول في اللقاء لصالح منتخب اسبانيا عن طريق اللاعب مارتن زوبيميندي في الدقيقة 21 قبل أن يتعادل للبرتغال نونو مينديز في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم المنتخب الإسباني مرة أخرى عن طريق اللاعب مايكل أويارزابال في الدقيقة 45، ثم تعادل للبرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 61 من الشوط الثاني.

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