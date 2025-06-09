وصل إلى الأهلي والزمالك.. كيف دخل احتفال النظارة الشمسية كرة القدم؟

كتبت-هند عواد:

انتشر احتفال النظارات الشمسية خلال الفترة الماضية، بعدما احتفل به ثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا، بعد الفوز على ريال مدريد في السوبر الإسباني بخماسية مقابل هدفين.

وتوجد مجموعة من الاحتفالات الغريبة في الرياضات الأوروبية، مثل الشمبانيا، والتي ارتبطت بسائق سباقات السيارات الإيطالي تازيو نوفولاري، الذي فاز بكأس فاندربيلت عام 1936، ومع عام 1969 أصبح تكريم النجاح بزجاجة شمبانيا جزءًا من احتفالات الفوز الرسمية في الفورمولا 1.

ودخل احتفال الشامبانيا إلى كرة القدم، وبالتحديد في الدوري الإنجليزي، فأصبح من المعتاد منح جائزة أفضل لاعب في المباراة زجاجة شمبانيا كبيرة حتى عام 2012، عندما تحوّل الدوري إلى كأس تكريمًا لتنوع أديان لاعبيه.

ومع ذلك، استمر شرب ورشّ الشمبانيا احتفالًا بالنجاح الرياضي، حتى أن توتنهام هوتسبير وليفربول أدخلا نسخًا خالية من الكحول إلى غرف تبديل الملابس لضمان مشاركة الجميع في الاحتفال بنجاحاتهما في الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدها انتشر احتفال النظارات الشمسية، وحتى وقت قريب كانت ظاهرة أمريكية بحتة، إلا أنها ألهمت اتجاهًا تبناه بعضٌ من ألمع نجوم كرة القدم، وأحيانًا لا يكون الشمبانيا جزءًا منها.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن ديفيد "بيج بابي" أورتيز، نجم قاعة مشاهير البيسبول، ربما يكون أول شخصية مؤثرة تُدخل النظارات الشمسية إلى غرف تبديل الملابس، في عام 2004، عندما اكتسح فريق بوسطن ريد سوكس سانت لويس كاردينالز بنتيجة 4-0 في بطولة العالم.

وبعدها أصبح النظارات الشمسية، هي النظارات اليومية للأبطال في دوري البيسبول، وكان أورتيز يحمي عينيه بنظارات السباحة، ووفقًا لزميله السابق في الفريق توري هنتر، فقد تعلم أورتيز درسًا من لقبهم القسمي عام 2002 مع ناديه السابق مينيسوتا توينز.

عندما احتفل أورتيز ورفاقه دون حماية للعينين، مما تسبب في حرق أعينهم من الشمبانيا، وفقا لموقع دوري البيسبول الرئيسي.

وفي عام 2022، تعرض الدراج الإريتري بينيام غيرماي لإصابة في عينه عندما اصطدمت به سدادة نبيذ بروسيكو بعد فوزه بالمرحلة العاشرة من سباق جيرو دي إيطاليا، وأجبرته الإصابة على الانسحاب من المنافسة.

النظارات الشمسية تدخل كرة السلة

يعتبر دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) الأكثر تأثيرًا على الصعيد الدولي، كما يعد لاعبوه ونجومه هم المحرك الأبرز للموضة والثقافة في عالم الرياضة.

وبينما احتفل الثلاثي الكبير في ميامي هيت (ليبرون جيمس، دواين وايد، وكريس بوش) بلقبهم الأول معًا في حفلٍ خاصٍّ بالشمبانيا في غرف تبديل الملابس، حمى اللاعب المخضرم راي ألين عينيه بنظارات أوكلي للتزلج.

يُنسب إلى ألين، الذي فاز بالبطولات مع هيت وبوسطن سيلتيكس خلال مسيرته الاحترافية، فضلًا عن كونه اللاعب الذي روّج للنظارات الشمسية في احتفالات غرف تبديل الملابس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأصبحت النظارات الشمسية إحدى طرق الدعايا للمنتجات والشركات، فبعد فوز ستيف كاري بكأس بطولة لاري أوبراين عام 2022، احتفل بنظارة تزلج من علامة "أندر آرمر" للأحذية والملابس الرياضية، الذي تعاقد معها في عام 2013.

وارتدى بعض زملائه في فريق جولدن ستايت ووريورز نظارات تحمل علامة مويت، بينما ارتدى آخرون نظارات سوداء وذهبية صممها اتحاد كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لهذه المناسبة.

لامين يامال يسير على نهج أورتيز وألين

في حين كان أورتيز وألين رائدين في لعبة البيسبول وكرة السلة على التوالي، فإن لاعب برشلونة وإسبانيا المعجزة لامين يامال البالغ من العمر 17 عامًا يقود جيلًا من اللاعبين الذين يرتدون النظارات الشمسية في الاحتفالات باللقب.

واحتفالاً بفوز برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا على غريمه التقليدي ريال مدريد في أبريل الماضي، ارتدى يامال زوجين من النظارات الشمسية في وقت واحد أثناء حمله الكأس على أرض الملعب في ملعب لا كارتوجا.

وأحضر العديد من لاعبي توتنهام نظارات تزلج إلى بلباو لحضور نهائي الدوري الأوروبي، وارتدوها أثناء احتفالهم بالكأس في غرفة الملابس بعد المباراة. ومؤخرًا، التُقطت صور لثنائي باريس سان جيرمان، ديزاير دويه وأشرف حكيمي، وهما يحملان كأس دوري أبطال أوروبا مرتديين نظارات شمسية بعد فوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في النهائي نهاية الأسبوع الماضي.

النظارات الشمسية في الدوري المصري

بعد أيام قليلة، وصل احتفال لامين يامال إلى مصر، عندما احتفلت الفلسطينية نادين محمد لاعبة سيدات الأهلي، بفوزها بكأس مصر للسيدات على حساب وادي دجلة.

كما احتفل لاعبو الزمالك حسام عبدالمجيد ونبيل دونجا، بنظارة شمسية بعد الفوز على بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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