مبابي يقترب من رقم تاريخي بعد هدفه أمام ألمانيا

كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده، وذلك بعد هدفه اليوم الأحد، في شباك منتخب ألمانيا، خلال اللقاء الذي أقيم لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز منتخب فرنسا علي نظيره الألماني بثنائية نظيفة سجلها كل من كيليان مبابي في الدقيقة 45، ومايكل أوليز في الدقيقة 83.

الهدف الذي سجله كيليان مبابي وصل به للهدف رقم 50 في مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا، وبات قريبًا من تحقيق رقم تاريخي بمعادلة أوليفييه جيرو الهداف التاريخي للديوك.

كما يفصله هدف واحد لتخطي الأسطورة الفرنسية تييري هنري، الذي يحتل وصافة الهدافين للمنتخب الفرنسي برصيد 51 هدفًا.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا كالتالي:

1- أوليفييه جيرو - 57 هدف

2- تييري هنري - 51 هدف.

3- كيليان مبابي - 50 هدف