فرنسا تهزم ألمانيا بثنائية وتحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح منتخب فرنسا في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره منتخب ألمانيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" لتحديد صاحب المركز الثالث ضمن بطولة دوري أمم أوروبا 2024- 2025.

وفاز منتخب الديوك بنتيجة 2-0، بأقدام كل من كيليان مبابي في الدقيقة 45، ثم أضاف مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليحصد المنتخب الفرنسي المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب ألمانيا قد سجل هدفاً مع بداية الشوط الثاني عن طريق لاعب شتوتجارت أوندير، لكنه ألغي بداعي وجود مخالفة سابقة في بداية الهجمة، ليبقى التفوق فرنسيا.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا قد خسر في نصف النهائي أمام إسبانيا بنتيجة مثيرة 5-4، بينما خرجت ألمانيا على يد البرتغال بعد الهزيمة بنتيجة 2-1.