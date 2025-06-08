هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري

كتب-مصراوي:

يقترب المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي، من الانتقال إلى الوكرة القطري.

وقال مصدر لمصراوي: "الوكرة اتفق بشكل نهائي مع سانت ترويدن البلجيكي لضم زين الدين، كما اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وأضاف: "حاليا يتم الترتيب لوصول اللاعب إلى قطر والخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بين كل الأطراف، الصفقة باتت شبه منتهية".

وكان زين الدين بلعيد نال إعجاب مسؤولي الزمالك ولجنة التخطيط، بعد ترشيحه من أحد الوكلاء للتعاقد معه، إلا أن الأبيض يحتاج لرحيل بعض الأجانب في خط الدفاع.

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