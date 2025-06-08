مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
23:59

باتشوكا

دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا

0 0
16:00

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

البرتغال

- -
22:00

إسبانيا

كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

هدف الزمالك.. خطوة واحدة تفصل زين الدين بلعيد عن الوكرة القطري

03:57 م الأحد 08 يونيو 2025

زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يقترب المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب لاعب فريق سانت ترويدن البلجيكي، من الانتقال إلى الوكرة القطري.

وقال مصدر لمصراوي: "الوكرة اتفق بشكل نهائي مع سانت ترويدن البلجيكي لضم زين الدين، كما اتفق مع اللاعب على البنود الشخصية".

وأضاف: "حاليا يتم الترتيب لوصول اللاعب إلى قطر والخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بين كل الأطراف، الصفقة باتت شبه منتهية".

وكان زين الدين بلعيد نال إعجاب مسؤولي الزمالك ولجنة التخطيط، بعد ترشيحه من أحد الوكلاء للتعاقد معه، إلا أن الأبيض يحتاج لرحيل بعض الأجانب في خط الدفاع.

اقرأ أيضًا:

بينهم معلول.. أكثر 10 لاعبين من الأهلي مشاركة في كأس العالم

الشناوي يتحدث عن مباراة الأهلي أمام باتشوكا.. ومواجهة إنتر ميامي في مونديال الأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زين الدين بلعيد زين الدين الزمالك الوكرة القطري زين الدين بلعيد والوكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان