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تشكيل ألمانيا وفرنسا لمباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية

03:50 م الأحد 08 يونيو 2025
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    ألمانيا وفرنسا
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    كيليان مبابي
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    ألمانيا وفرنسا
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    ألمانيا وفرنسا
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    كيليان مبابي
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كتبت-هند عواد:

يلتقي منتخب ألمانيا نظيره فرنسا، بعد قليل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وأعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لألمانيا وديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا، تشكيلهما للمباراة.

تشكيل ألمانيا

جاء تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - روبن كوخ - جوناثان تاه - ديفيد راوم

خط الوسط الدفاعي: باسكال جروس - ليون جوريتسكا

خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز - نيك ولتيماد - كريم أديمي

خط الهجوم: نيكلاس فولكروج

تشكيل فرنسا

جاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا كالآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: مالو جوستو - لويك بادي - لوكاس هيرنانديز - لوكاس دين

خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو

خط الوسط الهجومي: ماركوس تورام - راندال كولو مواني - ريان شرقي

خط الهجوم: كيليان مبابي

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