تشكيل ألمانيا وفرنسا لمباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية
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كتبت-هند عواد:
يلتقي منتخب ألمانيا نظيره فرنسا، بعد قليل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
وأعلن جوليان ناجلسمان المدير الفني لألمانيا وديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا، تشكيلهما للمباراة.
تشكيل ألمانيا
جاء تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة فرنسا كالآتي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: جوشوا كيميتش - روبن كوخ - جوناثان تاه - ديفيد راوم
خط الوسط الدفاعي: باسكال جروس - ليون جوريتسكا
خط الوسط الهجومي: فلوريان فيرتز - نيك ولتيماد - كريم أديمي
خط الهجوم: نيكلاس فولكروج
تشكيل فرنسا
جاء تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا كالآتي:
حراسة المرمى: مايك ماينان
خط الدفاع: مالو جوستو - لويك بادي - لوكاس هيرنانديز - لوكاس دين
خط الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو
خط الوسط الهجومي: ماركوس تورام - راندال كولو مواني - ريان شرقي
خط الهجوم: كيليان مبابي
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