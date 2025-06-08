كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وإسبانيا

كتبت-هند عواد:

يستضيف ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وإسبانيا.

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا

تقام مباراة البرتغال بطل نسخة 2019 وإسبانيا بطل نسخة 2023، في العاشرة مساء اليوم، في إطار منافسات نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى الإسباني الشاب لامين يامال، لإثبات نفسه من جديد في البطولة بعدما توج بها العام الماضي.

وسجل لامين يامال هدفين في مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، وتم اختياره كأفضل لاعب في هذا الدور، قبل أن تفوز إسبانيا بنتيجة 5-4.

حكم مباراة البرتغال وإسبانيا

تقام مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، بطاقم تحكيم سويسري بقيادة الحكم ساندرو شيرر.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، مباراة البرتغال وإسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وبالتحديد عبر قناة بي إن سبورتس 1.

تاريخ مواجهات البرتغال وإسبانيا

7 انتصارات للبرتغال

16 فوزا لإسبانيا

17 تعادلا

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